США вперше озвучили рівень можливого митного послаблення із Китаєм

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість істотного, обопільного зниження мит під час переговорів із Китаєм, які відбудуться на вихідних, приблизно до рівня нижче 60%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих із підготовкою до переговорів, американська сторона прагне знизити мита до рівня нижче 60% як перший крок, на який, на їхню думку, Китай може погодитися.

Якщо протягом двох днів запланованих переговорів буде досягнуто прогресу, ці зниження можуть бути введені вже наступного тижня, зазначили джерела.

"Переговори, ймовірно, матимуть розвідувальний характер і будуть зосереджені більше на висловлюванні претензій, а не на виробленні конкретних рішень щодо довгого переліку проблем", - пише агентство.

За словами джерел, ситуація залишається нестабільною, і немає впевненості, що мита знизяться вже найближчим часом.

Серед ключових побажань США - скасування китайських експортних обмежень на рідкісноземельні метали, зокрема ті, що використовуються для виготовлення магнітів, адже багато галузей відчувають перебої в поставках.

Також досягнуто певного прогресу в питанні фентанілу. За словами джерел, незабаром можуть розпочатися окремі переговори щодо скорочення китайського експорту інгредієнтів, які використовуються для виготовлення цього опіоїду, що спричинив сплеск смертей від передозування останніми роками.

Найбільша проблема, з якою стикається адміністрація Трампа, полягає в тому, що мита між двома найбільшими економіками світу зросли до неймовірного рівня - на багато китайських товарів США встановили ставки на рівні 145%.

Навіть різке зниження навряд чи суттєво полегшить ситуацію для американських споживачів на тлі попереджень про зростання цін і порожні полиці влітку.

У четвер президент Трамп та інші представники адміністрації чітко заявили про бажання зменшити мита, які він різко підвищив після того, як Китай відповів на його запровадження нових зборів 2 квітня.

"Вище вже не можна - це 145%, тому ми розуміємо, що вони підуть вниз", - сказав Трамп. "Думаю, у нас будуть хороші вихідні з Китаєм".

Китайські чиновники тим часом стримано коментують свої очікування від переговорів. У четвер Пекін знову закликав адміністрацію Трампа скасувати односторонні мита на китайські товари.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торговельні переговори з початку митного протистояння.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про запровадження мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.