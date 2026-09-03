Китай скоротив викиди вуглецю через дефіцит нафти

У другому кварталі 2026 року викиди вуглекислого газу в Китаї скоротилися на 1% у порівнянні з другим кварталом 2025 року – це зумовлено зниженням споживання нафти на 9% у річному вимірі.

Про це пише Reuters із посиланням на аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), підготовлений для Carbon Brief.

Через високі ціни на нафту та пальне китайські споживачі стали обирати екологічніші та дешевші способи пересування.

"Зростання цін на нафту спричинило різкі зміни у транспортному секторі Китаю. Впровадження та використання електромобілів прискорилося, виходячи з і без того високого рівня", – йдеться в аналізі.

Лише електромобілі замінили 36 млн тонн нафти у першому півріччі 2026 року – це більше, ніж споживає вся Велика Британія за 6 місяців та становить близько третини зниження попиту на нафту.

"Перехід на електромобілі, залізничний громадський транспорт та інші екологічно чисті види транспорту, відіграв ключову роль у скороченні споживання нафти, а не зниження мобільності", – зазначають у звіті.

У другому кварталі темпи заміщення нафти різко прискорилися: електромобілі замінили 19 млн тонн, що на 50% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Хоча раніше викиди в Китаї вже знижувалися (у 2025 році вони скоротилися на 0,3 %, що стало першим щорічним спадом з 2022 року), у другому кварталі вперше зниження викидів було зумовлене саме зменшенням споживання нафти, а не вугілля.

Вугілля Китай навпаки почав споживати більше, що зумовило зростання викидів в енергетичному секторі на 3%.

За оцінками CREA, зниження споживання нафти допомогло Китаю уникнути 35 млн тонн викидів вуглецю в другому кварталі, що становить 1,3% від загального обсягу викидів за цей період, навіть з урахуванням викидів від заряджання електромобілів.

Уповільнення темпів зростання в хімічній промисловості та зміни в будівельному та гірничодобувному секторах, де дизельне обладнання замінили на електричне, також сприяли зниженню попиту на нафту.

Нагадаємо:

Після початку війни на Близькому Сході Європейський Союз вивчав енергетичні податки, мережеві збори та витрати на вуглець як можливі сфери для вжиття короткострокових заходів з метою пом'якшення тиску на галузі, які постраждали від високих цін на енергію.