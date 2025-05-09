Трамп запропонував 80% мито на китайські товари перед переговорами

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення 80% мита на імпорт із Китаю "виглядає правильно", напередодні перемовин між американськими та китайськими посадовцями у Швейцарії.

Про це пише Reuters.

"Китай має відкрити свій ринок для США — це було б дуже добре для них!!! Закриті ринки більше не працюють!!!", — написав Трамп у Truth Social.

"80% мито на Китай виглядає правильно. Рішення за Скоттом Б", — додав він, маючи на увазі міністра фінансів США Скотта Бессента.

У п’ятницю стало відомо, що Бессент разом із головним торговим переговорником Джемісоном Гріром зустрінеться у Женеві з головним економістом Китаю Хе Ліфеном. Це можуть бути перші серйозні переговори щодо деескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Від початку другого президентського терміну у січні Трамп уже підвищив загальні мита на китайський імпорт до 145%. Китай відповів обмеженням на експорт рідкоземельних металів і підвищенням тарифів на американські товари до 125%, зокрема на сою та скраплений газ.

Нагадаємо:

Китайські агенти з доставки знову почали купувати місця в контейнерах для товарів, які прямують до США, на тлі торгових переговорів між Пекіном і Вашингтоном, які мають відбутися у Швейцарії.

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торговельні переговори з початку митного протистояння.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість істотного, обопільного зниження мит під час переговорів із Китаєм, які відбудуться на вихідних, приблизно до рівня нижче 60%.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про запровадження мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.