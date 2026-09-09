Нафтові активи Трампа зросли в ціні на мільйони доларів через війну в Ірані – ЗМІ

Активи трампа зросли на кілька мільйонів доларів завдяки війні в Ірані

Інвестиції президента США Дональда Трампа в дев'ять найбільших нафтогазових компаній подорожчали на мільйони доларів за шість місяців війни з Іраном.

Про це пише CNBC.

Журналісти порівняли вартість акцій у портфелі Трампа в переддень війни з США з Іраном – 27 лютого 2026 року – з їхньою ціною наприкінці серпня.

Дев'ять найбільших нафтогазових активів Трампа – акції Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy та Williams Companies.

На зростанні цих енергетичних компаній президент США заробив 1,5-4,4 млн дол. залежно від того, яке значення діапазону вартості кожного активу, зазначеного у фінансовій декларації Трампа, брати за основу.

Водночас йдеться саме про потенційне зростання вартості активів, а не про фактично отриманий прибуток. У деклараціях не вказані точна кількість акцій, ціни виконання угод та те, які саме пакети були продані.

Водночас йдеться саме про потенційне зростання вартості активів, а не про фактично отриманий прибуток. У деклараціях політика не вказані точна кількість акцій, ціни виконання угод та те, які саме пакети були продані.

На рахунках Трампа тривали купівлі та продажі акцій енергетичних компаній під час війни. Угоди відбувалися зокрема в ті дні, коли рішення президента США спричиняли різкі стрибки чи спади цін на нафтових ринках.

Водночас журналісти не виявили доказів того, що Трамп або його інвестиційні менеджери торгували акціями, знаючи наперед про його рішення, або що фінансові інтереси президента впливали на політику.

Проте експерти з питань етики, опитані CNBC, вважають, що передача управління активами зовнішнім менеджерам не усуває потенційного конфлікту інтересів Трампа.

Демократи в Об'єднаному економічному комітеті Конгресу США раніше оцінювали зростання вартості нафтогазового портфеля Трампа в 15,5 млн дол. від початку року.

Нагадаємо:

Чистий прибуток британсько-нідерландської нафтової компанії Shell у другому кварталі 2026 року зріс у понад два рази порівняно з 2025 роком і становив 9,84 млрд доларів.