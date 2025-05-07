США і Китай проведуть перші офіційні переговори про деескалацію митної війни
Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торгові переговори від початку митного протистояння.
Про це пише Bloomberg.
Зустріч відбудеться на нейтральній території – у Швейцарії. Від США у ній братимуть участь Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір. Китайську делегацією очолить віцепрем'єр Хе Ліфен.
Переговори мають зменшити напруженість в митному протистоянні двох держав. Як відомо, Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.
Переговори будуть зосереджені на деескалації, а не на великій угоді, пише Bloomberg."Ми повинні деескалувати ситуацію, перш ніж рухатися далі. Ми не хочемо розривати економічні зв’язки, ми хочемо справедливої торгівлі", – заявив Бессент.
Нагадаємо:
До цього було відомо про прагнення сторін провести переговори. Про це неодноразово повідомляли джерела як в уряді США, так і у відомствах КНР. Але офіційних переговорів не було.
Так, повідомлялося, що Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження мит для Китаю зі 145% до 50-65%, щоб полегшити напругу у відносинах з Пекіном.
За словами джерел The Wall Street Journal, президент Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, обговорення тривають, і розглядається кілька варіантів.
Один із чиновників адміністрації зазначив, що Трамп не буде діяти односторонньо — він хоче побачити певні кроки з боку Китаю у відповідь на можливе пом’якшення мит.
Пекін повідомляв, шо США звернулися до нтрнр з пропозицією провести переговори щодо мит. І що він відкритий до діалогу з Вашингтоном, але американці мають проявити "щирість" і бути готовими до "виправлення помилкових практик".