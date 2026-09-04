Компанії з оточення Трампа заходять у нафтовий сектор Венесуели – FT

Компанії, керівники та інвестори яких мають зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа, активно укладають або готують угоди щодо розробки нафтових родовищ Венесуели на тлі посилення контролю США над енергетичним сектором країни.

Про це пише Financial Times.

Зокрема, американська Sable Offshore перебуває на просунутій стадії переговорів з урядом Венесуели щодо контрактів на розробку нафтових родовищ. Віцепрезидентка компанії Бріттані Келм до серпня працювала старшою радницею в Національній раді енергетичного домінування адміністрації Трампа та була одним із ключових контактів Білого дому з нафтогазовою галуззю.

Раніше адміністрація Трампа також підтримувала Sable у спробах відновити видобуток нафти біля узбережжя Каліфорнії. Сам Трамп застосував закон про оборонне виробництво, щоб домогтися перезапуску офшорного видобутку та трубопроводів компанії.

Інша компанія, Primavera, у середу підписала угоду про розробку нафтових родовищ у Венесуелі. Її співзасновник, колишній президент Coinbase Фред Ерсам, пожертвував $1 млн на інавгураційний фонд Трампа у 2025 році, а в березні президент призначив його радником своєї ради з науки і технологій.

Угоди укладаються менш ніж через рік після захоплення США Ніколаса Мадуро та приходу до влади Делсі Родрігес. Її адміністрація після цього провела зміни, які відкрили нафтовий і гірничодобувний сектори країни для ширших іноземних інвестицій.

Нагадаємо:

Американська North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ Венесуели, які раніше експлуатували п'ять китайських компаній та одна російська.

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення "найбільшої в історії" нафтової угоди з Венесуелою, яка надає Сполученим Штатам контроль над понад 60 мільярдами барелів її підтверджених запасів нафти.