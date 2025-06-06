Tesla відновлюється після обвалу — Маск і Трамп йдуть на примирення

Акції Tesla зросли на 5% у передринковій торгівлі в п’ятницю після того, як Ілон Маск натякнув у X, що готовий знизити напругу у конфлікті з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, Білий дім готує дзвінок для примирення сторін.

Словесна війна між Трампом і Маском спричинила обвал Tesla на понад $150 мільярдів у четвер — це найбільше падіння за один день в історії компанії. Шортселери заробили на цьому майже $4 мільярди — другий найвищий одноденний прибуток, за даними Ortex.

Причиною конфлікту стала критика з боку Маска нового законопроєкту Трампа, який пропонує скасувати пільгу $7 500 на електромобілі до кінця 2025 року. У відповідь Трамп пригрозив скоротити державні контракти з компаніями Маска, включаючи SpaceX.

Аналітики попереджають: відкрите протистояння з Трампом може загрожувати Tesla, особливо в контексті планів щодо масового запуску роботаксі без керма і педалей — питання, що регулюється Міністерством транспорту США.

З початку року акції Tesla втратили майже 30%. І хоча компанія має високі мультиплікатори — акції торгуються у 120 разів вище очікуваного прибутку — інвестори залишаються обережними на тлі слабких продажів та політичного тиску.

Нагадаємо:

Вирішивши піти ва-банк проти Дональда Трампа, Ілон Маск поставив під загрозу свою бізнес-імперію.

Раніше повідомлялося, що конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом поставив під загрозу контракти SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів.

Як повідомило агентство Reuters, численні космічні програми США можуть зіткнутися з драматичними змінами в результаті вибухонебезпечної ворожнечі між Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом, говориться у статті.

Раніше повідомлялося, щоакції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском. Компанія втратила близько 150 мільярдів доларів вартості після того, як Трамп і Маск почали свою війну на словах.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.