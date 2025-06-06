"Розлучення" з Трампом загрожує бізнес-імперії Маска – CNN

Вирішивши піти ва-банк проти Дональда Трампа, Ілон Маск поставив під загрозу свою бізнес-імперію.

Про це пише CNN.

"У першу чергу це неминуче мало вплинули на Tesla - найбільшу частину його бізнес-імперії і виробника одного з найпомітніших і найдорожчих товарів, які можуть придбати американці: електромобілів.

Амбіції Tesla щодо безпілотних автомобілів вимагають схвалення уряду, і на тлі ворожнечі між Маском і Трампом це схвалення вже не виглядає безсумнівною справою. Інші бізнеси Маска, такі як SpaceX, побудовані на державних контрактах", – пише видання.

"Останні 12 місяців, коли Маск одружився з поляризаційним брендом Трампа, а потім розлучився з ним, виглядають як хрестоматійний приклад того, чого не повинен робити генеральний директор, особливо той, хто стоїть на сторожі інтересів споживачів", – пише CNN.

Поки двоє найвпливовіших людей світу продовжували обмінюватися публічними шпильками, акції Tesla падали все нижче і нижче, акціонери Tesla стурбовані.

"Публічний виступ Маска проти президента може ще більше скоротити клієнтську базу автовиробника, розлютивши прихильників Трампа. Tesla покладається на федеральний уряд у питанні податкових пільг і схвалення її суперечливої технології повного автономного водіння - зеленого світла, на яке інвестори сподівалися після виборів. Neuralink, стартап Маска, що займається розробкою чіпів для мозку, також залежить від схвалення FDA", – говориться у статті.

В цілому, адміністрація Трампа допоможе встановити регуляторний ландшафт для автономних транспортних засобів, не кажучи вже про штучний інтелект та інші пріоритети Маска. І президент не соромиться використовувати повноваження федерального уряду, щоб завдати шкоди своїм опонентам, пише CNN.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом поставив під загрозу контракти SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів.

Як повідомило агентство Reuters, численні космічні програми США можуть зіткнутися з драматичними змінами в результаті вибухонебезпечної ворожнечі між Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом, говориться у статті.

Раніше повідомлялося, що акції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском. Компанія втратила близько 150 мільярдів доларів вартості після того, як Трамп і Маск почали свою війну на словах.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.