Tesla восстанавливается после обвала - Маск и Трамп идут на примирение

Акции Tesla выросли на 5% в предрыночной торговле в пятницу после того, как Илон Маск намекнул в X, что готов снизить напряжение в конфликте с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Белый дом готовит звонок для примирения сторон.

Словесная война между Трампом и Маском вызвала обвал Tesla более чем на $150 миллиардов в четверг - это самое большое падение за один день в истории компании. Шортселлеры заработали на этом почти $4 миллиарда - вторая самая высокая однодневная прибыль, по данным Ortex.

Причиной конфликта стала критика со стороны Маска нового законопроекта Трампа, который предлагает отменить льготу $7 500 на электромобили до конца 2025 года. В ответ Трамп пригрозил сократить государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX.

Аналитики предупреждают: открытое противостояние с Трампом может угрожать Tesla, особенно в контексте планов по массовому запуску роботакси без руля и педалей - вопрос, регулируемый Министерством транспорта США.

С начала года акции Tesla потеряли почти 30%. И хотя компания имеет высокие мультипликаторы - акции торгуются в 120 раз выше ожидаемой прибыли - инвесторы остаются осторожными на фоне слабых продаж и политического давления.

Напомним:

Решив пойти ва-банк против Дональда Трампа, Илон Маск поставил под угрозу свою бизнес-империю.

Ранее сообщалось, что конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом поставил под угрозу контракты SpaceX на сумму около 22 миллиардов долларов.

Как сообщило агентство Reuters, многочисленные космические программы США могут столкнуться с драматическими изменениями в результате взрывоопасной вражды между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что акциикомпании Tesla Илона Маска резко пошли вниз после публичного конфликта между бывшими политическими партнерами президентом США Дональдом Трампом и Маском. Компания потеряла около 150 миллиардов долларов стоимости после того, как Трамп и Маск начали свою войну на словах.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.