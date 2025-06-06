Конфлікт між Маском і Трампом поставив під загрозу контракти на 22 мільярди доларів

Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом поставив під загрозу контракти SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів.

Про це пише агентство Reuters.

Численні космічні програми США можуть зіткнутися з драматичними змінами в результаті вибухонебезпечної ворожнечі між Ілоном Маском і президентом Дональдом Трампом, говориться у статті.

Розбіжності, що почалися минулого тижня з критики Маском ініціативи Трампа щодо зниження податків і витрат, швидко вийшли з-під контролю. Трамп погрожує розірвати державні контракти з компаніями Маска. А Маск у свою чергу заявив, що виведе з експлуатації космічний корабель Dragon компанії SpaceX, який використовується НАСА.

Як зазначає Reuters, згідно з контрактом вартістю близько 5 мільярдів доларів, цей корабель – єдиним американським судном агентства, здатним доставляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад, "що робить компанію Маска критично важливим елементом американської космічної програми".

"Ворожнеча підняла питання про те, як далеко Трамп, часто непередбачувана сила, яка втручалася в минулі закупівлі, зайде, щоб покарати Маска, який до минулого тижня очолював ініціативу Трампа щодо скорочення федерального уряду", – говориться у публікації.

Якщо президент віддасть перевагу політичній помсті і скасує контракти SpaceX з НАСА і Пентагоном на мільярди доларів, це може сповільнити космічний прогрес США, зазначено у статті.

Суперечка розірвала відносини між президентом США і титаном індустрії, які принесли кілька ключових переваг для SpaceX, такі, як програма освоєння Марса, заплановані зусилля зі створення гігантського щита протиракетної оборони в космосі тощо.

"Виведення Dragon з експлуатації, ймовірно, порушило б програму МКС, в якій беруть участь десятки країн за міжнародною угодою, укладеною двадцять років тому. Але незрозуміло, як швидко відбудеться таке виведення з експлуатації. NASA використовує російський космічний корабель "Союз" як допоміжний засіб доставки своїх астронавтів на МКС", – говориться у статті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що акції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском. Компанія втратила близько 150 мільярдів доларів вартості після того, як Трамп і Маск почали свою війну на словах.

Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.