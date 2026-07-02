Tesla зафіксувала рекордний квартал за обсягами поставок

Компанія Tesla значно перевершила прогнози Волл-стріт щодо обсягів поставок у другому кварталі, встановивши рекорд за цей період, оскільки відновлення попиту в Європі переважало тривалу слабкість на ринку Північної Америки.

Про це повідомляє Reuters.

Ці високі показники свідчать про те, що основний бізнес Tesla, виробництво автомобілів, відновлює динаміку після двох років поспіль падіння річних обсягів продажів, забезпечуючи фінансову подушку безпеки.

Вона необхідна для реалізації амбіцій компанії у сфері автономного водіння та штучного інтелекту – головних чинників, що визначають ринкову капіталізацію компанії на рівні приблизно 1,6 трлн доларів.

Tesla планує витратити понад 25 млрд доларів на капітальні вкладення у 2026 році — це майже втричі більше, ніж 8,5 млрд доларів минулого року — для розширення інфраструктури штучного інтелекту, виробництва акумуляторів, випуску Cybercab та роботів Optimus.

Відновленню Tesla в Європі сприяли державні стимули для електромобілів, прискорена електрифікація корпоративних автопарків, вищі ціни на пальне та ослаблення негативної реакції споживачів на ультраправі політичні погляди генерального директора Ілона Маска минулого року.

За даними Visible Alpha, у квітні–червні компанія поставила 480 126 автомобілів, що є рекордом для другого кварталу та на 25 % більше, ніж роком раніше, легко перевершивши середній прогноз аналітиків у 402 776 автомобілів.

Нагадаємо:

Європейський Союз розглядає можливість поширення додаткових мит на гібридні автомобілі з можливістю заряджання від мережі (PHEV), вироблені в Китаї.