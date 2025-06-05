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Акції Tesla рухнули після публічного конфлікту Трампа і Маска

Володимир Тунік-Фриз — 5 червня, 23:44
Акції Tesla рухнули після публічного конфлікту Трампа і Маска
Getty Images

Акції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском.

Про йдеться у статистиці Yahoo Finance.

Компанія втратила близько 150 мільярдів доларів вартості після того, як Трамп і Маск почали свою словесну війну.

Падіння акцій Tesla
Падіння акцій Tesla
Yahoo Finance

Як повідомляє Reuters, Акції Trump Media and Technology Group Corp впали на 8,04% до $20,12

Падіння Bitcoin
Падіння Bitcoin
Binance

Окрім цього, ціна Bitcoin після суперечки Трампа і Маска опустилась з 105,9 тис дол до 101,1 тис дол.

Нагадаємо:

  • У суперечці, що розгорілася 5 червня між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, останній сказав, що ім’я американського лідера є в "файлах Епштейна". Епштейна звинувачували в педофілії та організації проституції.
  • Публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.
  • Перед цим стало непублічно відомо, що Трамп невдоволений критикою свого бюджетного законопроєкту з боку Маска.

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Маск Трамп США

Трамп

Акції Tesla рухнули після публічного конфлікту Трампа і Маска
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