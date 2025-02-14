Тайвань обіцяє збільшити інвестиції в США після погроз Трампа митами

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість.

Про це пише Financial Times.

Дефіцит торгового балансу США з Тайванем, сьомим за величиною торгівельним партнером, збільшився на 26,1 млрд дол до 73,9 млрд дол в 2024 році, що зумовлено бурхливим попитом на найсучасніші чіпи штучного інтелекту. Більшість з них виробляє Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), найбільший у світі виробник мікросхем.

Президент Тайваню також заявив про провідну роль країни у світовому виробництві мікросхем і виступив проти вимог Трампа повернути напівпровідниковий бізнес до Америки, в "крадіжці" якого президент США звинуватив Тайвань.

Під тиском перших адміністрацій Трампа і Байдена TSMC взяла на себе зобов'язання інвестувати 65 млрд дол у три заводи в Аризоні, перший з яких вже запущено в серійне виробництво. Хоча після завершення будівництва заводи все ще становитимуть менше п'ятої частини загальної потужності TSMC, вони є найбільшою закордонною інвестицією компанії.

Але Трамп погрожує скасувати угоди про субсидії, укладені за часів його попередника, що може поставити під загрозу фінансову підтримку TSMC на суму понад 6 млрд дол.

Президент також сказав, що Тайбей є "найнадійнішим торговим партнером США", але додав, що адміністрація Трампа проводить "політику, яка повністю відрізняються від минулих", що створює виклики для всіх інших країн, включаючи Тайвань.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп планує запровадити тарифи на імпортні комп'ютерні чіпи, фармацевтичні препарати та сталь, щоб підштовхнути компанії до збільшення обсягів виробництва у Сполучених Штатах, що може потіснити союзників США в Азії, включаючи Тайвань, Південну Корею і Японію.

Минулого року тайванські компанії інвестували рекордну суму грошей у США та Японію, тоді як показник для Китаю залишився незмінним, що свідчить про зрушення в ланцюгах постачання.