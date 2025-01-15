Тайванська TSMC інвестує рекордні гроші в США та Японію в спробі віддалитись від Китаю

Минулого року тайванські компанії інвестували рекордну суму грошей у США та Японію, тоді як показник для Китаю залишився незмінним, що свідчить про зрушення в ланцюгах постачання.

Про це пише Bloomberg.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій Тайваню у 2024 році сягнув 14,1 мільярда доларів, а загальний обсяг прямих іноземних інвестицій - 48,6 мільярда доларів, що є рекордними показниками.

Міністерство економіки пов'язало цей сплеск з інвестиціями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. за кордоном, зокрема, у завод в Аризоні.

Витрати компаній на інвестиції в Японію, Канаду та Сінгапур також досягли рекордів. На противагу цьому, нові інвестиції в Китай зросли лише незначно - до $3,65 млрд минулого року. Вони склали лише 7,5% від загальних закордонних витрат компаній - найнижчий показник з 1991 року.

Ці цифри з'явилися на тлі того, що адміністрація Байдена пропонує таким фірмам, як TSMC, гранти та кредити для запуску виробництва в США з метою пожвавлення американського виробництва мікросхем. Іноземні технологічні компанії також перенесли деякі потужності за межі Китаю, оскільки технологічне суперництво з США загострилося.

Дочірня компанія тайванської фірми Hon Hai Precision Industry Co. оголосила в середу, що витратила 128 мільйонів доларів на купівлю землі в Каліфорнії. Тайванські компанії прагнуть інвестувати в США, щоб спробувати зменшити напруженість і запобігти запровадженню тарифів новою американською адміністрацією.

Нагадаємо:

Очікується, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, головний світовий виробник передових мікросхем, що використовуються в сфері штучного інтелекту, повідомить про 58%-вий стрибок прибутку в четвертому кварталі через зростання попиту.

Міністерство торгівлі США заявило, що завершило процес виділення державної субсидії в розмірі 6,6 млрд дол для американського підрозділу Taiwan Semiconductor Manufacturing Co для виробництва напівпровідників у Феніксі, штат Аризона.