Тайвань планує виплатити всім громадянам по $300 "дивідендів від ШІ"

Тайвань планує виплатити всім громадянам по 314 доларів

Уряд Тайваню спрямує 7,4 млрд дол. у запропонованому бюджеті на 2027 рік для фінансування виплати у 10 тис. тайванських доларів (близько 314 дол. США).

Про це оголосив президент Тайваню Вільям Лай, передає Taipei Times.

Остання статистика показує, що економіка Тайваню зростає значно швидше, ніж прогнозувалося раніше, сказав він.

Зростання у першому кварталі 2026 року переглянули до 15,43%, а попередні дані показують зростання у другому кварталі на рівні 12,93%, що свідчить про третій поспіль квартал двозначного зростання.

Економічне зростання у 14,15% в першій половині року є найвищим показником 50 років.

Лай додав, що прогноз економічного зростання на весь рік було підвищено з 9,64% до 11,05%, що буде найвищим показником за 39 років.

Сильні показники він пояснив зростанням напівпровідникових, інформаційно-комунікаційних технологій та виробничих ланцюгів поставок, оскільки зростаючий світовий попит на штучний інтелект, високопродуктивні обчислення та хмарні сервіси стимулював зростання замовлень, експорту та інвестицій.

Тайвань є глобальним експортером чипів та інших високотехнологічних компонентів, які викорситовуються у створенні та навчанні систем штучного інтелекту.

Завдяки цьому зростанню прогнозований дохід центрального уряду зріс на приблизно 120 млрд доларів.

Частину цих коштів урядовці планують спрямувати населенню, щоб кожна сім'я отримала вигоду від економічного зростання, сказав Лай.

У такому вигляді бюджет можуть і не ухвалити, адже парламент Тайваню контролює опозиційна партія – Гоміндан.

Нагадаємо:

Раніше Лай заявив, що готовий говорити з президентом України Володимиром Зеленським для посилення боротьби з обходом санкцій проти РФ через треті країни.