Канада та США досягають прогресу в питанні торговельної угоди – Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у суботу, що провів тривалі та змістовні переговори з президентом США Дональдом Трампом і що обидві країни досягають прогресу на шляху до укладення торговельної угоди, хоча остаточної домовленості ще не досягнуто.

Про це повідомляє Reuters.

Карні, який перебував на Філіппінах з державним візитом та зустрічається з лідерами країн Південно-Східної Азії, також зазначив, що його країна не вийде з НАТО і що архітектура безпеки вільної Європи визначатиметься вільною Європою та НАТО, а не Росією.

Нагадаємо:

Канада прискорить процес затвердження нового проєкту нафтопроводу для експорту сирої нафти до західного узбережжя країни, який може приносити понад 20 млрд канадських доларів (14 млрд доларів США) на рік у ВВП, заявив у четвер прем'єр-міністр Марк Карні.

Мита США на всі легкові та вантажні автомобілі, автомобільні запчастини та сталь будуть підвищені до 50 % з 1 січня 2027 року, заявив президент Дональд Трамп у дописі в соцмережі після того, як у серпні провалилися торговельні переговори з Канадою.