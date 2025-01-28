Мита Трампа на чипи та ліки вдарять по союзниках США в Азії

Президент США Дональд Трамп планує запровадити тарифи на імпортні комп'ютерні чіпи, фармацевтичні препарати та сталь, щоб підштовхнути компанії до збільшення обсягів виробництва у Сполучених Штатах, що може потіснити союзників США в Азії, включаючи Тайвань, Південну Корею і Японію.

Про це пише Reuters.

За даними Азійського банку розвитку, Азія є найбільшим у світі центром виробництва мікросхем, виробляючи понад 80% напівпровідників, що продаються у світі.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, виготовляє напівпровідники для Nvidia, Apple та інших американських клієнтів. У 2024 році TSMC отримала 70% свого доходу від клієнтів з Північної Америки.

Хоча компанія будує виробничий комплекс вартістю 65 мільярдів доларів в Арізоні, основна частина виробництва TSMC залишається на Тайвані, а експорт до США теоретично обкладається митами.

Азійські виробники також домінують на ринку мікросхем пам'яті, з мікросхемами DRAM та NAND, що використовуються в електронних пристроях, включаючи комп'ютери. Південнокорейські Samsung Electronics та SK Hynix разом контролюють близько трьох чвертей світового ринку DRAM.

Ці дві компанії, а також японська Kioxia, яку контролює американська компанія Bain Capital, займають аналогічну частку ринку NAND флеш-пам'яті.

Samsung інвестує близько 44 мільярдів доларів у виробництво мікросхем у Техасі коштом субсидій від уряду США.

Згідно з даними, опублікованими Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї на початку цього місяця, у 2024 році експорт напівпровідників з Південної Кореї сягнув рекордних $141,9 млрд, з яких $10,28 млрд припало на США.

Запровадження тарифів на імпортні фармацевтичні препарати може негативно вплинути на Японію, де розташовані такі великі виробники ліків, як Takeda, Astellas, Daiichi Sankyo та Eisai, які очікують на значне зростання продажів у США своїх ліків від хвороби Альцгеймера - Leqembi.

Для Takeda американський ринок становив трохи більше половини її доходів у минулому фінансовому році, тоді як для Astellas - 41%. В обох випадках було незрозуміло, яка частка американського доходу надходила від імпорту.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.