Найбільше M&A за час війни: Тайванська ТСС купує "Івано-Франківськцемент"

Тайванський промисловий гігант TCC Group Holdings уклав угоду про придбання 100% акцій української групи компаній "Івано-Франківськцемент" (IFCEM).

Про це пише FocusTaiwan.

TCC планує здійснити придбання через свою нідерландську дочірню компанію TCC Group EMEA Holdings B.V.

Окрім цементного заводу до угоди ввійдуть виробник покрівельних матеріалів "Івано-Франківськ-Дах", виробник товарів з гіпсу KRU Gips та виробника сухих будівельних сумішей KRU Mix.

Попередня вартість угоди – до 750 млн євро. Остаточна ціна придбання буде скоригована під час остаточного укладення угоди з урахуванням чистого боргу та чистого оборотного капіталу.

План, який компанія затвердила у вівторок, все ще потребує схвалення регуляторних органів у Тайвані, Україні та інших відповідних юрисдикціях, перш ніж угода зможе бути завершена.

Голова ради директорів TCC Нельсон Чанг особисто відвідав Україну у першій половині 2026 року для інспекції операцій на місці.

Цим придбанням компанія сподівається розширити свою діяльність у цементній галузі в Європі з Південної та Західної Європи на Східну Європу та зайняти нові позиції, що дозволять їй взяти участь у довгостроковій відбудові України після закінчення війни.

За словами TCC, IFCEM є потужним інструментом для розширення присутності компанії в Європі, маючи приблизно 36-відсоткову частку ринку в Україні та мережу збуту, що охоплює переважно Польщу та Румунію, а також Молдову, Словаччину та Угорщину.

Нагадаємо:

У 2024 році Компанія TCC відмовилась купувати вугілля в Росії.