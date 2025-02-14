Тайвань обещает увеличить инвестиции в США после угроз Трампа пошлинами

Президент Тайваня пообещал увеличить закупки и инвестиции в США, спеша отреагировать на глобальные таможенные угрозы Дональда Трампа и давление на тайваньскую полупроводниковую промышленность.

Об этом пишет Financial Times.

Дефицит торгового баланса США с Тайванем, седьмым по величине торговым партнером, увеличился на 26,1 млрд долл до 73,9 млрд долл в 2024 году, что обусловлено бурным спросом на самые современные чипы искусственного интеллекта. Большинство из них производит Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем.

Президент Тайваня также заявил о ведущей роли страны в мировом производстве микросхем и выступил против требований Трампа вернуть полупроводниковый бизнес в Америку, в "краже" которого президент США обвинил Тайвань.

Под давлением первых администраций Трампа и Байдена TSMC взяла на себя обязательства инвестировать 65 млрд долл в три завода в Аризоне, первый из которых уже запущен в серийное производство. Хотя после завершения строительства заводы все еще будут составлять менее пятой части общей мощности TSMC, они являются крупнейшей зарубежной инвестицией компании.

Но Трамп угрожает отменить соглашения о субсидиях, заключенные во времена его предшественника, что может поставить под угрозу финансовую поддержку TSMC на сумму более 6 млрд долл.

Президент также сказал, что Тайбэй является "самым надежным торговым партнером США", но добавил, что администрация Трампа проводит "политику, которая полностью отличаются от прошлых", что создает вызовы для всех других стран, включая Тайвань.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп планирует ввести тарифы на импортные компьютерные чипы, фармацевтические препараты и сталь, чтобы подтолкнуть компании к увеличению объемов производства в Соединенных Штатах, что может потеснить союзников США в Азии, включая Тайвань, Южную Корею и Японию.

В прошлом году тайваньские компании инвестировали рекордную сумму денег в США и Японию, тогда как показатель для Китая остался неизменным, что свидетельствует о сдвиге в цепочках поставок.