Перший після блокади США танкер зміг зайти в затоку і вийти з нафтою

Танкер під прапором Пакистану став першим, який увійшов до Перської затоки, і вийшов через Ормузьку протоку з вантажем сирої нафти відтоді, як у понеділок почалася блокада США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Shalamar пройшов трохи південніше іранського острова Ларак і пізно в четвер вийшов в Оманську затоку з приблизно 450 тисячами барелів сирої нафти, завантаженої в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Після початку ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого кількість проходів через цей вузький водний шлях переважно залишалася на рівні одиничних значень, а після короткого сплеску на вихідних знову повернулася до цих низьких показників.

Морська блокада США тепер вимагає від судновласників отримувати дозвіл і від іранської, і від американської сторони, щоб перевозити нафту та інші товари з Перської затоки у світ.

Хоча минулого тижня тріо супертанкерів із неіранською нафтою змогло вийти, протягом останніх семи тижнів через Ормузьку протоку пройшло небагато інших суден із таким вантажем — навіть до того, як американські військові кораблі наблизилися до району.

До останнього кроку США іранський флот продовжував повільно проходити через протоку, перевозячи в березні майже 1,7 мільйона барелів сирої нафти на добу. Тепер цей потік майже зупинився, поки обидві сторони розглядають можливість нового раунду переговорів.

Shalamar уперше спробував пройти через Ормузьку протоку до Перської затоки в неділю, але розвернувся після зриву мирних переговорів між Іраном і США. Через кілька годин судно все ж здійснило прохід, прямуючи до еміратського острова Дас.

Нагадаємо:

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

14 квітня три судна, які заходили в іранські порти, пройшли через Ормузьку протоку, випробовуючи блокаду США.

15 квітня супертанкер Agios Fanourios I, що також прямував до Іраку, після невдалої спроби на вихідних пройти через Ормузьку протоку до Перської затоки, також перетнув Ормузьку протоку.

17 квітня супертанкери Alicia та RHN, на які накладені санкції США через транспортування іранської нафти, змогли пройти через Ормузьку протоку.

США розширили блокаду іранських портів і прибережних вод, поширивши її на всі іранські судна та судна під санкціями "незалежно від місця перебування".