Ще три судна проігнорували блокаду США в Ормузькій протоці

Ще три судна, які заходили в іранські порти, спробували пройти через Ормузьку протоку, випробовуючи попередження США про те, що будь-які судна, які виходитимуть із Перської затоки з іранських портів або прибережних вод, будуть перехоплені.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Йдеться про невелике контейнерне судно, що прямує до Індії, старе вантажне судно під японським управлінням і вантажне судно, що належить грецькому власнику, згідно з даними відстеження та інформацією про власність.

Через цей водний шлях уже пройшли два танкери, що перебувають під санкціями, хоча один із них не заходив в іранський порт.

Поки що незрозуміло, чи були якісь із цих суден затримані американською морською блокадою.

Американські військові заявили, що мають намір забезпечувати дотримання блокади в Оманській затоці та Аравійському морі, на схід від протоки.

Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади.

Раніше повідомлялося, що блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість: морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.