Перший супертанкер спробував пройти Ормуз після блокади США

Супертанкер, що прямує до Іраку, після невдалої спроби на вихідних пройти через Ормузьку протоку до Перської затоки, тепер знову рухається цим водним шляхом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Якщо перехід вдасться, він стане першим танкером із сирою нафтою, що попрямує на захід через цей коридор відтоді, як у понеділок набула чинності блокада США.

Американська армада військових кораблів, яка намагається тиснути на Іран, обмежуючи його нафтовий експорт, перешкоджає руху суден за межами протоки в Оманській затоці.

Вона схоже, вже змусила деякі танкери розвернутися назад у бік Перської затоки, зокрема підсанкційний Rich Starry.

Іран зараз розглядає короткострокову паузу в постачаннях, щоб не випробовувати блокаду і не зірвати переговори.

Судно Agios Fanourios I, яке не перебуває під санкціями і не прямує до Ірану, проходить вузький водний шлях маршрутом, схваленим Тегераном, між островами Кешм і Ларак, свідчать дані відстеження суден.

Судно Agios Fanourios I, позначене білим кольором, рано в середу було помічене під час нової спроби пройти через Ормузьку протоку. Фото: Джерело: Bloomberg.

Цей дуже великий нафтовий танкер вказує пунктом призначення іракську Басру, де має забрати вантаж для В'єтнаму.

Перша спроба Agios Fanourios I повернутися до Перської затоки була перервана в неділю після того, як переговори між США та Іраном зірвалися. Судно розвернулося ще до входу в вузький прохід.

Нагадаємо:

Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади.

Раніше повідомлялося, що блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість:морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.

Ще три судна, які заходили в іранські порти, спробували пройти через Ормузьку протоку, випробовуючи попередження США про те, що будь-які судна, які виходитимуть із Перської затоки з іранських портів або прибережних вод, будуть перехоплені.