Ще два підсанкційні супертанкери проігнорували блокаду США і пройшли через Ормуз

Два підсанкційні супертанкери проігнорували блокаду США в Протоці

Супертанкери Alicia та RHN, на які накладені санкції США через транспортування іранської нафти, змогли пройти через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані LSEG та Kpler.

Іранське медіа "Фарс" в середу повідомило, що іранський супертанкер, який перебуває під санкціями США, перетнув Ормуз в напрямку іранського порту Імам Хомейні.

У "Фарс" не назвали танкер і не надали додаткових деталей щодо його рейсу, проте приблизно в той же час у Перську затоку увійшов супертанкер RHN, здатний перевозити 2 млн барелів нафти.

Танкер був порожнім, а його місце призначення не зазначалося на моніторингових ресурсах.

За день до цього підсанкційний супертанкер Alicia також перетнув Ормузьку протоку, незважаючи на блокаду США. Він прямує до Іраку.

Обидва цих танкери раніше перевозили іранську нафту, за що Сполучені Штати наклали на них санкції.

У березні Іран експортував у середньому 1,84 млн барелів нафти на день, а в квітні – 1,71 млн. Середній показник у 2025 році становив 1,68 млн барелів на день.

Очікується, що блокада США призведе до скорочення експорту іранської нафти, хоча, за словами аналітиків, країна зможе підтримувати поточний рівень видобутку на рівні 3,5 млн барелів на день упродовж декількох тижнів, зберігаючи нафту в наземних резервуарах.

Нагадаємо:

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

14 квітня три судна, які заходили в іранські порти, пройшли через Ормузьку протоку, випробовуючи блокаду США.

15 квітня супертанкер Agios Fanourios I, що також прямував до Іраку, після невдалої спроби на вихідних пройти через Ормузьку протоку до Перської затоки, також перетнув Ормузьку протоку.