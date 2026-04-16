США будуть полювати на танкери Ірану по всьому світу

США розширили блокаду іранських портів і прибережних вод, поширивши її на всі іранські судна та судна під санкціями "незалежно від місця перебування".

Про це пише газета Financial Times з посиланням на ВМС США.

Командування ВМС США заявило, що також націлюватиметься на судна, "підозрювані в перевезенні контрабанди", зокрема зброї, боєприпасів, безпілотників, а також машин і металів подвійного призначення, які можуть використовуватися у війні, і на експорт нафти, що сприяв би "економіці Ірану, яка підтримує війну".

"Ці судна, незалежно від місця перебування, підлягають огляду, висадці на борт, обшуку і затриманню", — йдеться в повідомленні.

Американська морська блокада набула чинності о 10:00 за східним часом у понеділок. Відтоді, як її було запроваджено, більшість суден, які намагалися вийти з Ормузької протоки, або зупинилися, або розвернулися в Оманській затоці.

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

14 квітня три судна, які заходили в іранські порти, пройшли через Ормузьку протоку, випробовуючи блокаду США.

15 квітня супертанкер Agios Fanourios I, що також прямував до Іраку, після невдалої спроби на вихідних пройти через Ормузьку протоку до Перської затоки, також перетнув Ормузьку протоку.

17 квітня супертанкери Alicia та RHN, на які накладені санкції США через транспортування іранської нафти, змогли пройти через Ормузьку протоку.