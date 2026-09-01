Трафік через Ормуз скоротився втричі після взаємних ударів США та Ірану

Кількість суден, що проходили через Ормузьку у вихідні та в понеділок коливалася на рівні п'яти, що майже втричі нижче за 10-денний середній показник – близько 14.

Про це пише Reuters із посиланням на дані моніторингу суден Kpler.

Зокрема в понеділок чотири судна увійшли в протоку, а одне – вийшло з неї. Ці дані, як і дані про середній трафік у 14 суден на день, не враховують судна, які проходять через протоку з вимкненими транспондерами.

Серед суден, що пропливали через протоку в понеділок, не було жодного танкера для перевезення рідин (нафти або скрапленого природного газу).

Серед тих, що увійшли, одне судно було порожнім газовим танкером невеликого розміру, який дістався протоки через маршрут Ірану. Інші три – завантажені суховантажі.

Тим часом у в іншій "проблемній" протоці – Баб-ель-Мандебській – кількість суден, що проходять через неї, досягла триденного максимуму у 27 одиниць. 14 з них увійшли, а 13 – вийшли.

П'ять з них були нафтовими танкерами класу Aframax або Suezmax. Жодне із суден, що входили або виходили, не було надвеликим нафтовим танкером або танкером для скрапленого природного газу.

Нагадаємо:

Goldman Sachs Group Inc. посилила попередження щодо дефіциту на світовому ринку нафтопереробки, спричиненого війнами на Близькому Сході та в Україні.

Після взаємних атак США та Ірану нафта злетіла в ціні до 91,1 дол. за барель. 1 вересня ціна тримається на рівні 91,54 дол. за барель Brent і 87,03 дол. за барель.