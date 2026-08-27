Ірак вперше з початку війни в Ірані продає нафту по інший бік Ормузу – ЗМІ

Ірак почав продавати свою нафту по той бік Ормузу

Ірак вперше з початку війни на Близькому Сході пропонує покупцям можливість отримувати поставки за межами Перської затоки, що підкреслює стійкість експортних потоків через Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, державна нафтова компанія країни SOMO в рамках тендеру пропонує нафту, яку наступного місяця можна буде забрати шляхом перевантаження з судна на судно поблизу узбережжя Оману.

Це зміна курсу для Іраку: після початку війни країна пропонувала великі знижки, щоб заохотити трейдерів та нафтопереробні підприємства завантажувати її нафту в глибині затоки.

Тепер же нафту з Іраку можна завантажити без ризику, не заходячи в Ормуз.

Достеменно невідомо, як саме SOMO планує вивозити нафту з Перської затоки, але під час війни низці компаній, зокрема Vitol Group та TotalEnergies SE, вже вдалося доставити іракську нафту світовим споживачам.

"Пропозиція щодо завантаження іракської нафти за межами Ормузької протоки підкреслює, що нафта продовжує надходити з Перської затоки попри постійну загрозу атак", – пише агентство.

Танкери часто проходять через вузьку протоку з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення, а значні обсяги поставок допомагають утримувати ціни на нафту під контролем.

Нагадаємо:

Плани Іраку експортувати нафту трубопроводом через Сирію, щоб обійти Ормузьку протоку, ймовірно, вимагатимуть чотирьох років будівництва та коштуватимуть щонайменше 15 млрд дол.

Торгівельний підрозділ компанії Abu Dhabi National Oil Co. Обʼєднаних Арабських Еміратів пропонує забезпечити транзит іракської нафти через Ормузьку протоку, використовуючи свою стратегію "темного транзиту" для доставки нафти з Басри (Ірак).