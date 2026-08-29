"Мало що змінилося": іранські торговці знайшли шлях крізь блокаду США

Іранські торговці перенаправляють вантажі через Оман і зазначають в офіційних документах фіктивні пункти призначення, щоб постачати товари до Ірану попри морську блокаду США.

Про це пише Financial Times з посиланням на іранських підприємців та співрозмовників у Дубаї.

Один із бізнесменів розповів, що частину вантажів уже перенаправили через Оман, а товари на випадок закриття маршруту через ОАЕ розмістили на складах у Туреччині.

"Ми обходимо блокаду так само, як роками обходили санкції", — сказав іранський бізнесмен. "Мало що змінилося".

За його словами, торговцям також вдавалося завантажувати в Дубаї товари на судна, які прямували до іранського порту Бендер-Аббас, зазначаючи в документах інші пункти призначення. Вартість перевезень різко зросла.

Минулого тижня ОАЕ оголосили про припинення всієї торгівлі, комерційних обмінів і фінансових операцій з Іраном. До початку війни товарообіг між країнами сягав майже $30 млрд на рік, а Дубай був одним із головних каналів доступу іранського бізнесу до світових ринків.

Перевезення дерев'яними суднами дау між Дубаєм та іранськими портами відтоді помітно скоротилися. На спеціалізованому терміналі в Дубаї судна тепер завантажують для відправлення до Оману та Індії.

Скорочення постачань уже підняло в Дубаї ціну на іранський шафран більш ніж на 20%. Частина іранських підприємців закриває магазини та залишає ОАЕ через втрату доходів.

Ознак повного розриву торговельних зв'язків поки немає. Іранські авіакомпанії продовжують літати до Дубая, на місцевих ринках продають іранські товари, а підсанкційні банки Bank Melli та Bank Saderat обслуговують клієнтів.

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