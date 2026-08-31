Вперше за понад місяць США атакували іранські ракетні установки біля Ормузької протоки – ЗМІ

Українська правда

За даними CNN, у неділю американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак біля Ормузької протоки.

Джерело: CNN із посиланням на американського чиновника та іранські ЗМІ

Деталі: Зазначається, що на цьому острові "спостерігалися сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці". У публікації додають, що це перший удар США за понад місяць.

За словами чиновника, американські війська завдали удару по двох іранських пускових установках на острові. За даними напівофіційного іранського інформаційного агентства Fars, мешканці повідомили, що чули вибух поблизу острова Ларак у неділю.

Острів Ларак розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки, ключового світового судноплавного маршруту, який залишається в центрі регіональної напруженості та дипломатичних зусиль.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що минулого тижня Центральне командування США завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів цього водного шляху від морських мін.

Також Трамп заявив у вівторок, що "Ірану повідомили, що будь-яке судно чи човен, що встановлює нові міни, буде негайно та систематично знищено".

"Американські війська уважно стежать за цим районом і залишаються готовими захищати вільний потік торгівлі через цей важливий водний шлях", – сказав американський чиновник CNN.

Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) в неділю пообіцяв відповісти США за удар по острову ЛАРАК, який, за його словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних осіб.

Речник Корпусу КВІР у короткій заяві, оприлюдненій іранським державним мовником IRIB, заявив, що "дія була стратегічною та смертельною помилкою" адміністрації Трампа.

Що передувало: Кілька днів тому держсекретар Марко Рубіо заявив кільком закордонним колегам, що США найближчим часом не планують завдавати нових ударів по Ірану, проте мають намір зосередитись на інших засобах тиску.

Передісторія:

17 серпня президент США Дональд Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Перед тим він говорив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджував, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.

24 серпня Вашингтон розпочав операцію "Економічний вигнанець", яка передбачає розширення вторинних санкцій проти тих, хто співпрацює з Тегераном, і нові обмеження для ключових секторів іранської економіки.