Вперше за понад місяць США атакували іранські ракетні установки біля Ормузької протоки – ЗМІ
За даними CNN, у неділю американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак біля Ормузької протоки.
Джерело: CNN із посиланням на американського чиновника та іранські ЗМІ
Деталі: Зазначається, що на цьому острові "спостерігалися сили, що готувалися до запуску ракет з мінами по Ормузькій протоці". У публікації додають, що це перший удар США за понад місяць.
За словами чиновника, американські війська завдали удару по двох іранських пускових установках на острові. За даними напівофіційного іранського інформаційного агентства Fars, мешканці повідомили, що чули вибух поблизу острова Ларак у неділю.
Острів Ларак розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки, ключового світового судноплавного маршруту, який залишається в центрі регіональної напруженості та дипломатичних зусиль.
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що минулого тижня Центральне командування США завершило очищення міжнародних судноплавних шляхів цього водного шляху від морських мін.
Також Трамп заявив у вівторок, що "Ірану повідомили, що будь-яке судно чи човен, що встановлює нові міни, буде негайно та систематично знищено".
"Американські війська уважно стежать за цим районом і залишаються готовими захищати вільний потік торгівлі через цей важливий водний шлях", – сказав американський чиновник CNN.
Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) в неділю пообіцяв відповісти США за удар по острову ЛАРАК, який, за його словами, призвів до жертв серед іранських військових та цивільних осіб.
Речник Корпусу КВІР у короткій заяві, оприлюдненій іранським державним мовником IRIB, заявив, що "дія була стратегічною та смертельною помилкою" адміністрації Трампа.
Що передувало: Кілька днів тому держсекретар Марко Рубіо заявив кільком закордонним колегам, що США найближчим часом не планують завдавати нових ударів по Ірану, проте мають намір зосередитись на інших засобах тиску.
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