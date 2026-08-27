Нафтові потоки через Ормуз відновилися до половини довоєнного рівня

Країни Перської затоки нарощують експорт через Ормузьку протоку попри загрозу нових атак Ірану. Потоки сирої нафти зросли до 6-8 млн барелів на добу, стримуючи світові ціни.

Про це пише Bloomberg.

Нинішній обсяг становить близько половини довоєнного рівня. У липні перевезення скоротилися через атаки Ірану на супертанкери, які зірвали тимчасове припинення вогню та знову зробили проходження протокою небезпечним.

Оцінки потоків різняться, оскільки частина танкерів проходить Ормуз із вимкненими транспондерами. Безпекова ситуація також залишається нестабільною, бо у понеділок біля протоки були уражені два вантажні судна.

Збільшити експорт країнам регіону допомагають човникові рейси. Одні танкери завантажують нафту в Перській затоці та перевозять її через Ормуз, після чого передають вантаж суднам, власники яких не готові заходити в небезпечну протоку.

Усі великі виробники регіону, крім Ірану, вже пропонують покупцям отримувати нафту за межами Ормузу. Судновласників погоджуватися на ризиковані рейси спонукають рекордні за всю історію заробітки на ринку супертанкерів.

Нагадаємо:

Іран та Оман обговорили створення тимчасового навігаційного коридору через Ормуз і домовилися спільно розмінувати протоку. Після новин про переговори Brent і WTI подешевшали більш ніж на 2 долари за барель.