Нафта відреагувала на поновлення бойових дій між США та Іраном

Ціни на нафту зросли приблизно на долар за барель через відновлення бойових дій між США та Іраном та нові побоювання щодо перебоїв з постачанням із Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,05, або 1,2%, до $91,54 за барель. Американська WTI зросла на $1,27, або 1,5%, до $87,03.

Напередодні Brent завершила торги зростанням на 2,7%, а WTI – на 2,8%. Під час сесії обидва сорти піднімалися до максимумів за понад тиждень.

Зростання цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами. У неділю США та Іран вперше за місяць обмінялися прямими атаками.

Ескалація знову посилила ризики для нафтової інфраструктури країн Перської затоки та судноплавства через Ормузьку протоку.

У понеділок через протоку пройшли лише п'ять видимих вантажних суден проти середнього показника близько 14 за попередні десять днів. Серед них не було жодного танкера для перевезення рідких вантажів.

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько п'ятої частини світових поставок нафти. За оцінками аналітиків ANZ, зараз через неї транспортують близько 6 млн барелів на добу, що суттєво нижче довоєнного рівня.

У вівторок британський центр морських торговельних операцій UKMTO також повідомив, що танкер під час виходу з Ормузької протоки зазнав удару трьома снарядами.

Нагадаємо:

Напередодні ціни на нафту зросли більш ніж на 2,5% після відновлення прямих атак між США та Іраном. Brent завершила торги на рівні $90,49 за барель, а WTI – $85,76.