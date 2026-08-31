Світ стоїть на порозі глобального дефіциту дизелю – Goldman Sachs

Goldman Sachs Group Inc. посилила попередження щодо дефіциту на світовому ринку нафтопереробки, спричиненого війнами на Близькому Сході та в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на аналітичний звіт банку від 28 серпня.

Крім того, банк у понад два рази підвищив свої прогнози щодо прибутку від виробництва дизельного пального.

"Зростання кількості ударів по нафтопереробних заводах на Близькому Сході та в Росії ще більше обмежило і без того напружені світові потужності з переробки нафти, підштовхнувши маржу на нафтопродукти до нових максимумів", — йдеться в аналітичному звіті..

Дизельне пальне залишається в епіцентрі цього зростання.

За словами аналітиків, простоювання нафтопереробних заводів перевищують сезонні норми на 60%, а запаси продукції скорочуються попри часткове зниження попиту.

Прибуток від виробництва одного бареля дизельного пального відносно ціни на нафту Brent у 2027 році становитиме в середньому 63 дол. у США та 49 дол. в ЄС, що значно перевищує попередні прогнози у 27 та 19 дол. відповідно.

На Близькому Сході, хоча експорт сирої нафти з Перської затоки, повернувся до 70-80% від довоєнного рівня, експорт нафтопродуктів залишається лише на рівні 40%.

"Повне відновлення переробки вимагає глобального геополітичного розрядження напруги", – йдеться у звіті.

Генеральний директор Shell Plc Ваель Саван раніше заявив, що світовий ринок нафтопродуктів зазнає тиску через "потрійну загрозу": атаки на російські нафтопереробні заводи, а небезпеку для судноплавства в Перській затоці та атаки хуситів у Червоному морі.

Тим часом Патрік Пуянн з TotalEnergies SE зазначив, що, хоча деякі партії сирої нафти проходять через Ормузьку протоку, нафтопродукти звідти не вивозяться.

Нагадаємо:

У понеділок, 31 серпня, ціна нафти трималась на рівні 91,1 долара за барель. Це сталося після взаємних атак США та Ірану.