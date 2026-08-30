Економічні партнери Ірану байдуже відреагували на погрози санкцій США

Міністр фінансів Скотт Бессент розпочав тиждень, пообіцявши "економічний наступ" проти Ірану та його торговельних партнерів у рамках нової спроби покласти край війні. Наприкінці тижня країни, що мають зв'язки з Тегераном, поки що не зважали на цю погрозу, а аналітики залишилися незадоволеними діями США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай, який закуповує 90 % іранської нафти, замість того щоб поступитися, виступив із зухвалим попередженням на адресу Вашингтона.

Філії іранських банків у Дубаї залишалися відкритими. В одній із філій банку "Меллі" в Абу-Дабі співробітники були зайняті набором тексту на клавіатурі, а один із працівників пояснив, що вони все ще працюють.

Комерційні рейси також продовжувалися між Іраном і Туреччиною, а також між Іраном і Об'єднаними Арабськими Еміратами, які минулого тижня пообіцяли припинити всі торговельні та фінансові операції з Тегераном. Маршрути до Таїланду та Азербайджану, а також до численних пунктів призначення в Росії та Китаї, залишилися без змін.

Наприкінці тижня США оголосили про плани ввести санкції проти філій єгипетського банку "Banque Misr", розташованих в ОАЕ. Це значно не виправдало очікувань після попередження Бессента про те, що світ стане свідком "важливого оголошення про введення санкцій проти фінансової установи до кінця цього тижня".

"Оскільки війна триває вже понад півроку, публічні заходи, вжиті Міністерством фінансів цього тижня, не відповідають роздутому ажіотажу", — зазначив Алекс Зерден, колишній чиновник Міністерства фінансів США та засновник Capitol Peak Strategies.

Погрози Бессента — та колективне байдуже ставлення світу до них на даний момент — підкреслюють головну дилему адміністрації Трампа, яка намагається змусити Іран виконати свої вимоги за допомогою санкцій.

Будь-яка ефективна кампанія санкцій мала б зачепити Китай, що ризикує спровокувати відповідні заходи та потенційно масштабні глобальні економічні наслідки. Будь-що менше лише посилить економічні страждання Ірану, але не настільки, щоб змінити його стратегічні розрахунки.

Нагадаємо:

Іранські торговці перенаправляють вантажі через Оман і зазначають в офіційних документах фіктивні пункти призначення, щоб постачати товари до Ірану попри морську блокаду США.