Нафта злетіла на три долари після взаємних атак США та Ірану
У понеділок, 31 серпня, ціна нафти трималась на рівні 91,1 долара за барель.
Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.
Так, у понеділок 31 серпня ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 91,9 долара за барель.
Загалом від минулого робочого дня ціна зросла на 3 долари.
17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.
Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.
Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".
За даними CNN, у неділю 30 серпня американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак біля Ормузької протоки.
Іран атакував американські війська в Йорданії після ударів США по ракетних установках на острові Ларак біля Ормузької протоки.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі згенероване штучним інтелектом 10-секундне відео з "ударами по острову Харг", який має ключове значення для енергетичного експорту Ірану. Трамп підписав його фразою "Острів Харг розносять у друзки".