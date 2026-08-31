Нафта злетіла на три долари після взаємних атак США та Ірану

У понеділок, 31 серпня, ціна нафти трималась на рівні 91,1 долара за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок 31 серпня ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 91,9 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна зросла на 3 долари.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

За даними CNN, у неділю 30 серпня американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак біля Ормузької протоки.

Іран атакував американські війська в Йорданії після ударів США по ракетних установках на острові Ларак біля Ормузької протоки.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі згенероване штучним інтелектом 10-секундне відео з "ударами по острову Харг", який має ключове значення для енергетичного експорту Ірану. Трамп підписав його фразою "Острів Харг розносять у друзки".