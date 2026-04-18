Іран знову перекрив Ормузьку протоку: яка причина

В Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою "повернувся до попереднього стану" на тлі конфлікту зі США щодо морської блокади іранських портів.

У заяві, опублікованій іранськими ЗМІ, оперативне командування іранських збройних сил "Хатам аль-Анбія" назвало блокаду портів з боку США "піратством".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і цей стратегічний водний шлях перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил", – йдеться в заяві.

Іранські військові додали, що доки США "не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що прямують з Ірану до пунктів призначення та з пунктів призначення назад до Ірану, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стані".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир'я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Однак президент США Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

Раніше у мореплавний галузі заявили, що повідомлення про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку обнадіюють, але невідомо, як це відбуватиметься на практиці і є фактори, які "не розвіюють туман невизначеності".

Іран заявив, що відкрив заблоковану Ормузьку протоку. Прохід для всіх торгових суден оголошується повністю відкритим на час, що залишився до закінчення перемир'я – за узгодженим маршрутом, який вже було оголошено Організацією портів та морського транспорту Ірану.

Ціни на сиру нафту впала нижче 90 доларів за барель після новин про те, що Іран відкрив Ормузьку протоку, через яку проходять значні обсяги світової нафти.

12 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне блокувати судна в Ормузькій протоці та затримуватиме кожне судно, яке сплатило мито Ірану.

14 квітня три судна, які заходили в іранські порти, пройшли через Ормузьку протоку, випробовуючи блокаду США.