Для застряглих перед Ормузом суден готують план евакуації

Міжнародна морська організація ООН готує план евакуації для сотень суден, які застрягли в Перській затоці від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану понад сім тижнів тому.

Про це повідомив генеральний секретар організації Арсеніо Домінгес, пише Bloomberg.

За словами Домінгеса, цей план можна буде втілити лише тоді, коли з'являться чіткі ознаки деескалації. Серед деталей, які зараз обговорюють, — порядок виходу суден залежно від того, як довго екіпажі залишаються заблокованими, а також інші чинники, додав він на полях Сінгапурського морського тижня.

Домінгес сказав, що будь-яке проходження відбуватиметься за давно встановленим маршрутом — схемою розділення руху, яку запропонували Іран і Оман, а Міжнародна морська організація затвердила ще у 1968 році.

За його словами, за останні тижні Іран розробив систему, яка передбачає конкретний маршрут поблизу свого узбережжя, а в деяких випадках — і оплату.

Міжнародна морська організація контактує з прибережними державами, зокрема Іраном і Оманом, а також із державами прапора суден, щоб завершити підготовку цього плану.

Нагадаємо:

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.

Тоді комерційний рух через Ормузьку протоку майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.