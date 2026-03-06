"Американці цього не побачать": США не повернуть компаніям зібрані незаконно мита

Уряд США відмовляється повертати мита, які Верховний суд визнав незаконними: адміністрація Дональда Трампа намагається зберегти до 150 млрд доларів спірних зборів.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами співрозмовників, митні посадовці відхиляють спроби компаній повернути платежі за митами, запровадженими на підставі надзвичайних повноважень, які використав президент США Дональд Трамп. Це залишає бізнес у невизначеності та підштовхує ще більше справ до судів.

Після того як минулого місяця найвищий суд США постановив, що Трамп не мав повноважень запроваджувати свої ключові тарифи на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), компанії не були впевнені, як саме домагатися повернення сплачених мит.

Компанії подають до Митно-прикордонної служби США (CBP) декларації з переліком товарів, що імпортуються, та відповідними тарифними кодами, серед іншого. Вони сплачують попередньо оцінену суму, після чого CBP остаточно визначає платіж і автоматично "закриває" декларацію через 314 днів, хоча може закривати записи вручну й раніше.

У межах процедури, що називається Post Summary Correction, компанії можуть виправляти подані дані та ретроспективно вносити зміни до декларацій, які ще офіційно не закриті.

Багато компаній поспішили подати такі виправлення, щоб прибрати коди тарифів IEEPA зі своїх імпортних записів і отримати повернення коштів.

Однак CBP відхиляє ці подання, кажуть джерела. Також відомство призупиняє розгляд протестів, які компанії подають, щоб отримати повернення мит за IEEPA для декларацій, які CBP уже "ліквідувала", повідомили співрозмовники.

Ці дії відбуваються на тлі прагнення адміністрації Трампа зберегти 150 млрд доларів, отриманих завдяки митам за IEEPA, і затягнути повернення коштів, що зменшили б доходи, які президент обіцяв використати для податкових відшкодувань і скорочення держборгу.

Після рішення суду міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що повернення коштів "може розтягнутися на тижні, місяці, роки. Маю відчуття, що американці цього не побачать".

Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними. Водночас суд нічого не уточнив про відшкодування втрачених коштів.

Після цього губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагали від адміністрації Трампа компенсацію для своїх громадян, заявляючи, що кожна сім'я втратила близько 1700 дол. через ці тарифи.

Суд США зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.