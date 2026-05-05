Іран вдарив по судну Південної Кореї в Ормузі

В Ормузькій протоці було атаковано судно Південної Кореї, удар по якому, за словами Трампа, було нанесено Іраном.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Влада Кореї заявили, що серед шести її громадян і ще 18 людей на борту вантажного судна, яке загорілося після атаки Ірану в Ормузькій протоці, постраждалих немає.

HMM Namu стало першим судном під управлінням південнокорейської компанії, яке зазнало пошкоджень від початку конфлікту між США та Іраном.

Причину вибуху та пожежі офіційно не підтверджено. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відкривав вогонь по комерційних суднах у протоці.

У дописі в соцмережі він написав: "Іран відкрив вогонь по суднах інших країн у межах руху суден під час PROJECT FREEDOM, зокрема по південнокорейському вантажному судну. Можливо, Південній Кореї час приєднатися до цієї місії".

Тегеран налаштований запровадити новий режим зборів з судноплавних компаній у Ормузькій протоці.