Трамп призупинив супровід кораблів через Ормузьку протоку

Українська правда

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції "Проєкт свобода" із супроводження комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав. При цьому оголошена раніше морська блокада іранських портів залишається чинною.

Джерело: Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social

Пряма мова: "З огляду на прохання Пакистану та інших країн, вражаючий військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також значний прогрес у напрямку укладення повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми спільно домовилися, що, хоча блокада залишатиметься в силі, "Проєкт свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде тимчасово призупинено, щоб перевірити можливість остаточного узгодження та підписання угоди".

Деталі: За даними Міжнародної морської організації, наразі в акваторії Перської затоки залишаються заблокованими близько 2 тисяч суден, на борту яких перебувають до 20 тисяч моряків.

Що передувало: