США и Китай проведут первые официальные переговоры о деэскалации таможенной войны

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Об этом пишет Bloomberg.

Встреча состоится на нейтральной территории - в Швейцарии. От США в ней примут участие Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Хэ Лифэн.

Переговоры должны уменьшить напряженность в таможенном противостоянии двух государств. Как известно, Президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.

Переговоры будут сосредоточены на деэскалации, а не на большой сделке, пишет Bloomberg. "Мы должны деэскалировать ситуацию, прежде чем двигаться дальше. Мы не хотим разрывать экономические связи, мы хотим справедливой торговли", - заявил Бессент.

Напомним:

До этого было известно о стремлении сторон провести переговоры. Об этом неоднократно сообщали источники как в правительстве США, так и в ведомствах КНР. Но официальных переговоров не было.

Так, сообщалось, что Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

По словам источников The Wall Street Journal, президент Трамп еще не принял окончательного решения, обсуждения продолжаются, и рассматривается несколько вариантов.

Один из чиновников администрации отметил, что Трамп не будет действовать односторонне - он хочет увидеть определенные шаги со стороны Китая в ответ на возможное смягчение пошлин.

Пекин сообщал, что США обратились к нтрнр с предложением провести переговоры по пошлинам. И что он открыт к диалогу с Вашингтоном, но американцы должны проявить "искренность" и быть готовыми к "исправлению ошибочных практик".