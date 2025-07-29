"Роскосмос" і NASA готують першу особисту зустріч за сім років

Глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов прибув до США на переговори з керівництвом NASA, які стануть першими особистими з 2018 року.

Про це пише Reuters.

Переговори відбудуться у Х’юстоні за участі тимчасового керівника NASA Шона Даффі. Основними темами стануть продовження спільних програм польотів, майбутнє Міжнародної космічної станції та підготовка до безпечного її зведення з орбіти.

За інформацією російського агентства ТАСС, Баканов планує також зустрітися з екіпажем місії Crew Dragon, до складу якої входить російський космонавт Олег Платонов. Запуск польоту Crew-11 запланований на 31 липня з мису Канаверал.

Програмою візиту передбачені відвідини Космічного центру ім. Джонсона та виробничих потужностей компанії Boeing, де російська делегація проведе переговори щодо космічних проєктів.

Остання зустріч на рівні керівників космічних агентств відбулася у 2018 році, коли Дмитро Рогозін зустрічався з Джимом Бріденстіном на Байконурі.

Читайте також: Зоряні війни: яку космічну ядерну зброю готує Росія і для чого це їй

Нагадаємо:

У Росії збираються створити аналог системи супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що планує зустріч з Ілоном Маском. Основною темою переговорів, за його словами, стане "майбутнє людства".