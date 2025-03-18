Перемовник Путіна хоче зустрітися з Маском: обговорять "майбутнє людства"

Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що планує зустріч з Ілоном Маском. Основною темою переговорів, за його словами, стане "майбутнє людства".

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК.

Дмитрієв підкреслив, що зустріч із генеральним директором SpaceX Ілоном Маском може відбутися "найближчим часом".

За його словами Росія бачить великі перспективи у співпраці зі Сполученими Штатами, в тому числі в космічній сфері, і розраховує незабаром обговорити з Ілоном Маском політ на Марс, зазначає Reuters.

Дмитрієв заявив, що Росія хоче працювати з Маском в рамках зусиль Москви зі зміцнення і розвитку російського космічного агентства "Роскосмос" і державної ядерної корпорації "Росатом".

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