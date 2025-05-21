Росіяни "багатіють думкою" про створення аналогу системи Starlink

У Росії збираються створити аналог системи супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

Про це заявив голова російської держкорпорації "Роскосмос" Дмітрій Баканов, повідомляє видання The Moscow Times.

"Ми дамо свою відповідь Starlink нашим проєктом "Рассвет" "Бюро 1440", у нас також з'явиться низькоорбітальний широкосмуговий зв'язок. Завдяки проєкту точність системи ГЛОНАСС для керування безпілотниками підвищиться до 2,5 метра", – заявив Баканов.

The Moscow Times також інформує про те, що на стратегічній сесії з прем'єр-міністром Росії Міхаїлом Мішустіним, присвячена розвитку космічної галузі РФ, було вирішено, що до нацпроєкту з космосу увійдуть проєкти з атомної енергетики та фундаментальних досліджень.

Мішустін обіцяє, що на розвиток космічної галузі Росії протягом найближчих трьох років потрібно понад 1 трлн руб., а до 2036 року – близько 4,5 трлн руб. Також він заявив про важливість залучення до космічних проєктів приватних інвестицій.

Зазначимо, що російські медіа вже повідомляли раніше, що проект створення в Росії власного угруповання супутників, аналогічного Starlink Ілона Маска, може коштувати 445 мільярдів рублів. Передбачається, що з цієї суми 329 мільярдів рублів будуть залучені з позабюджетних джерел, а 116 мільярдів надасть держава.

Раніше Spacenews повідомляв, що сучасна війна все більше покладається на космічні мережі, Росія і Китай активізують зусилля з протидії домінуванню комерційних супутникових угруповань, зокрема, Starlink компанії SpaceX. аналітичний центр "Безпечний світ" (SWF) у звіті "Глобальні протикосмічні сили і засоби: Оцінка з відкритих джерел", опублікованому 3 квітня, зазначив, що система Starlink стала головною мішенню для ворожих країн після того, як вона продемонструвала свою військову корисність в Україні після російського вторгнення в 2022 році.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що космічна галузь Росії перебуває в кризовому стані і навіть несе загрозу безпеці, зокрема міжнародним проектам РФ. Відповідно до заяв глави Роскосмосу Юрія Борисова, 80% російського обладнання Міжнародної космічної станції перебуває за межами гарантійних термінів існування.

Раніше повідомлялося, що Росія розробляє зброю, яка під час вибуху може створити потужний електромагнітний імпульс (ЕМІ), здатний вивести з ладу урядові та комерційні супутники, що відповідають за мобільний та інтернет-зв'язок, наприклад, про великі угруповання малих супутників Starlink.

Відомо, що апарат "Космос-2553" з компонентами системи антисупутникового ядерного озброєння РФ вивела в космос 5 лютого 2022 року. Про запуск повідомляли Міноборони РФ і "Роскосмос", але про призначення супутника майже не говорили – тільки про те, що він оснащений системами для відпрацювання "в умовах впливу радіації і важких заряджених частинок".

ЕП детально писала про космічну загрозу, яка налякала США і про те, що саме готує Росія. Про це можна прочитати у статті "Зоряні війни: яку космічну ядерну зброю готує Росія і для чого це їй".

Також повідомлялося, що Європа запускає свою найамбітнішу космічну програму за останнє десятиліття, підписавши контракт на будівництво супутникової мережі вартістю 10,6 млрд євро.

Компанія SpaceRise, до якої входять європейські космічні та комунікаційні компанії Airbus, Deutsche Telekom, Telespazio та Thales, отримає 12-річну концесію на проектування, будівництво та експлуатацію Iris².

Проект розмістить 290 супутників на низьких і середніх навколоземних орбітах. Більшість його потужності буде виділено на комерційну широкосмугову послугу, що пропонується супутниковими операторами підприємствам і домогосподарствам. Але істотна частка буде виділена на безпекові сервіси, що підтримують урядові програми, такі як спостереження та управління кризами.