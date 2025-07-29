"Роскосмос" и NASA готовят первую личную встречу за семь лет

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в США на переговоры с руководством NASA, которые станут первыми личными с 2018 года.

Об этом пишет Reuters.

Переговоры состоятся в Хьюстоне при участии временного руководителя NASA Шона Даффи. Основными темами станут продолжение совместных программ полетов, будущее Международной космической станции и подготовка к безопасному ее сведению с орбиты.

По информации российского агентства ТАСС, Баканов планирует также встретиться с экипажем миссии Crew Dragon, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов. Запуск полета Crew-11 запланирован на 31 июля с мыса Канаверал.

Программой визита предусмотрено посещение Космического центра им. Джонсона и производственных мощностей компании Boeing, где российская делегация проведет переговоры по космическим проектам.

Последняя встреча на уровне руководителей космических агентств состоялась в 2018 году, когда Дмитрий Рогозин встречался с Джимом Бриденстином на Байконуре.

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Напомним:

В России собираются создать аналог системы спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что планирует встречу с Илоном Маском. Основной темой переговоров, по его словам, станет "будущее человечества".