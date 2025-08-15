Російські компанії масово скорочують премії та бонуси

Російські компанії урізають премії, бонуси та переводять працівників на неповну зайнятість через уповільнення економіки та падіння попиту.

Про це пише The Moscow Times.

За даними опитування hh.ru, 20% працівників заявили про скорочення премій у своїх компаніях, а 9% повідомили, що премії скасували повністю.

Найчастіше про це говорили топменеджери (27%), фахівці у фінансовій сфері, бухгалтерії, роздрібній торгівлі та адміністративний персонал (по 26%).

Видання зазнчає, що тенденцію підтверджує і Банк Росії. У резюме щодо ключової ставки, опублікованому в серпні, регулятор зазначив, що компанії "переводять працівників на неповний робочий тиждень, оптимізують бонуси та премії" і знижують плани щодо зростання зарплат у 2025 році.

За словами директорки департаменту консультування з управління персоналом групи компаній Б1 Дарини Соколової, організації відмовляються від "непрозорих" виплат і запроваджують чіткі критерії преміювання. Основна причина невиплат — недосягнення KPI, як індивідуальних, так і корпоративних.

За прогнозом засновника кадрової компанії "Ексцельсіор" Олега Клєпіковського, зменшення премій зачепить усі сфери бізнесу. Першим удар прийняв на себе ритейл, який уже урізав виплати для всіх категорій працівників, далі зміни очікують виробників.

Нагадаємо:

Велика кількість російських компаній в результаті запроваджених проти РФ санкцій втратила ключові активи за кордоном.

В Росії стрімко зростає кількість конфіскацій майна, що ще більше ускладнює перспективи вже сповільненої економіки, хоч і допомагає тимчасово поповнювати виснажену державну скарбницю.

Російська влада вирішила відібрати у громадянина Латвії частку в компанії "Рижский хлеб", що базується в Іванівській області, під приводом екстремістської діяльності власника, який підтримує ЗСУ.