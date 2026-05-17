Кулеба озвучив масштаб непрацюючих підприємств на прифронтових територіях

Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено

Понад 50% підприємств на прифронтових територіях або не працюють, або працюють обмежено, втрачено до 100 000 робочих місць.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами урядової наради щодо підтримки та розвитку прифронтових територій.

"Сьогодні на прифронтових територіях проживає понад 6,6 млн людей. Це громади, які щодня працюють в умовах постійних обстрілів, високих безпекових ризиків та руйнування інфраструктури", - зазначив Кулеба.

За його словами, не менше 50% коштів державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на проєкти прифронтових громад.

"Паралельно змінюємо сам підхід державної регіональної політики. Вперше на рівні державної стратегії регіонального розвитку закріплено поняття "прифронтові території" та визначено окремі пріоритети їх підтримки: швидке відновлення житла й критичної інфраструктури, розвиток захисної інфраструктури, підтримка медицини, освіти, логістики, агросектору та бізнесу", - додав Кулеба.

