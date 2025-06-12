Російський бізнес стрімко втрачає активи за кордоном – розвідка

Велика кількість російських компаній в результаті запроваджених проти РФ санкцій втратила ключові активи за кордоном.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Через санкції, націоналізації та розрив партнерських відносив свої закордонні активи втратили "Газпром", "Сбєрбанк", "Роснєфть", "Лукойл", "ВТБ", "Ростєх", "Росатом" та інші.

Серед найгучніших випадків – позбавлення контролю над енергетичними проєктами, банківських ліцензій, а також вимушений вихід із великих інфраструктурних і оборонних контрактів.

До цього переліку приєдналася компанія "Алроса", яку повністю витіснили з ангольського алмазного родовища "Катока". Це є черговим кроком до усунення Росії з глобального ринку дорогоцінного каміння.

На фоні стрімкого падіння виручки (-42 % у першому кварталі цього року), накопичення нереалізованої продукції на $1,3 млрд та втрати індійського ринку збуту продукції "Алроса" скорочує персонал, зупиняє проєкти та відмовляється від дивідендів.

Компанія закінчила 2024 рік зі зростанням чистого боргу до $1,14 млрд і найгіршими фінансовими показниками за останнє десятиліття.

Нагадаємо:

У травні Росія суттєво скоротила морський експорт бензину — показник знизився майже на 50% у річному вимірі.