Під приводом підтримки ЗСУ: у Росії "віджимають" бізнес у великого виробника хліба

Російська влада вирішила відібрати у громадянина Латвії частку в компанії "Рижский хлеб", що базується в Іванівській області, під приводом екстремістської діяльності власника, який підтримує ЗСУ.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Відповідний позов до Родниковського районного суду регіону направила Генпрокуратура РФ.

Відомство, згідно з його заявою, вважає екстремістами латвійського громадянина Нормундса Боміса, який є співзасновником "Ризького хліба", і його бізнес-партнера українку Тетяну Приходько.

Як пише видання, також до "екстремістського об'єднання" входять заснований Бомісом хлібопекарський холдинг SIA Lielezers з міста Лімбажі в Латвії, ТОВ "Ризький хліб".

А також ТОВ "Хлібний гурман" із Чернігова та Києва та ризький фонд Ziedot.lv, наголошується в позові.

Нагадаємо:

Російські правоохоронні органи протягом останніх років вилучили на користь держави активи на суму 3,9 трильйона рублів (приблизно $50 мільярдів).

Серед останніх була конфіскація "Южуралзолота", яка входить до десятки найбільших золотодобувних компаній Росії, поповнить цей список ще приблизно на $1 мільярд.