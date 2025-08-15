Российские компании массово сокращают премии и бонусы

Российские компании урезают премии, бонусы и переводят работников на неполную занятость из-за замедления экономики и падения спроса.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным опроса hh.ru, 20% работников заявили о сокращении премий в своих компаниях, а 9% сообщили, что премии отменили полностью.

Чаще всего об этом говорили топ-менеджеры (27%), специалисты в финансовой сфере, бухгалтерии, розничной торговле и административный персонал (по 26%).

Издание отмечает, что тенденцию подтверждает и Банк России. В резюме по ключевой ставке, опубликованном в августе, регулятор отметил, что компании "переводят работников на неполную рабочую неделю, оптимизируют бонусы и премии" и снижают планы по росту зарплат в 2025 году.

По словам директора департамента консультирования по управлению персоналом группы компаний Б1 Дарьи Соколовой, организации отказываются от "непрозрачных" выплат и вводят четкие критерии премирования. Основная причина невыплат - недостижение KPI, как индивидуальных, так и корпоративных.

По прогнозу основателя кадровой компании "Эксцельсиор" Олега Клепиковского, уменьшение премий затронет все сферы бизнеса. Первым удар принял на себя ритейл, который уже урезал выплаты для всех категорий работников, далее изменения ожидают производителей.

Напомним:

Большое количество российских компаний в результате введенных против РФ санкций потеряла ключевые активы за рубежом.

В России стремительно растет количество конфискаций имущества, что еще больше усложняет перспективы уже замедленной экономики, хотя и помогает временно пополнять истощенную государственную казну.

Российские власти решили отобрать у гражданина Латвии долю в компании "Рижский хлеб", базирующейся в Ивановской области, под предлогом экстремистской деятельности владельца, поддерживающего ВСУ.