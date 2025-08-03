Відносини між США та Індією погіршуються через російську нафту – FT

Президент США Дональд Трамп вводить 25% мито на товари з Індії та зближується з Пакистаном через торговельні розбіжності і російську нафту, яку у надвеликих обсягах закуповує Індія.

Про це повідомляє Financial Times.

Висловлювання президента США здивували індійських чиновників, які разом із аналітиками не розуміють які стосунки між Трампом і Нарендрою Моді після них.

Кілька тижнів тому Трамп натякнув, що торговельна угода з Нью-Делі є неминучою, оскільки Індія прагнула уникнути 26-відсоткових мит які трамп запровадив проти більшості країн світу 2 квітня.

Але фінальні мита, які Трамп підготував для Індії після перемовин були лише на один відсоток нижчими за перший. Президент США додав, що Індія отримає невизначену штрафну санкцію за купівлю російської нафти.

Уряд Моді заявив, що вивчає наслідки кроку Трампа, а чиновники повідомили Financial Times, що вони все ще очікують на повернення американської делегації до Індії для торгових переговорів наприкінці цього місяця.

Американські чиновники чітко дали зрозуміти, що невдоволення Вашингтона Індією в основному пов'язане з її закупівлями російської нафти — найбільшого джерела постачання Індії.

Держсекретар Марко Рубіо сказав, що "Індія... по суті допомагає фінансувати військові дії (Росії, – ЕП)" в Україні".

"Поки політика Трампа полягала в потуранні Путіну, закупівлі нафти Індією не були проблемою, тепер вони раптово стали проблемою, оскільки інтерес Трампа до перемир'я посилився", — сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Ешлі Телліс.

Аналітики вважають, що Трамп також наближається до головного суперника Індії, Пакистану, лише через кілька тижнів після короткого конфлікту між країнами.

"Індія, яка все більше впевнена у своїй зростаючій ролі у світі, відчуває меншу потребу йти на компроміси зі Сполученими Штатами з основних політичних питань і намагається впоратися з махінатором у Білому домі", — сказав Крістофер Кларі, нерезидент-дослідник програми Stimson Center South Asia.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, які потрапили під санкції США, почали з’являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту до Індії, яка наразі фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.