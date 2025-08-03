Отношения между США и Индией ухудшаются из-за российской нефти - FT

Президент США Дональд Трамп вводит 25% пошлину на товары из Индии и сближается с Пакистаном из-за торговых разногласий и российской нефти, которую в сверхбольших объемах закупает Индия.

Об этом сообщает Financial Times.

Высказывания президента США удивили индийских чиновников, которые вместе с аналитиками не понимают какие отношения между Трампом и Нарендрой Моди после них.

Несколько недель назад Трамп намекнул, что торговая сделка с Нью-Дели неизбежна, поскольку Индия стремилась избежать 26-процентных пошлин, которые Трамп ввел против большинства стран мира 2 апреля.

Но финальные пошлины, которые Трамп подготовил для Индии после переговоров были лишь на один процент ниже первой. Президент США добавил, что Индия получит неопределенную штрафную санкцию за покупку российской нефти.

Правительство Моди заявило, что изучает последствия шага Трампа, а чиновники сообщили Financial Times, что они все еще ожидают возвращения американской делегации в Индию для торговых переговоров в конце этого месяца.

Американские чиновники четко дали понять, что недовольство Вашингтона Индией в основном связано с ее закупками российской нефти - крупнейшего источника снабжения Индии.

Госсекретарь Марко Рубио сказал, что "Индия... по сути помогает финансировать военные действия (России, - ЭП)" в Украине".

"Пока политика Трампа заключалась в попустительстве Путину, закупки нефти Индией не были проблемой, теперь они внезапно стали проблемой, поскольку интерес Трампа к перемирию усилился", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эшли Теллис.

Аналитики считают, что Трамп также приближается к главному сопернику Индии, Пакистану, всего через несколько недель после короткого конфликта между странами.

"Индия, которая все больше уверена в своей растущей роли в мире, чувствует меньшую потребность идти на компромиссы с Соединенными Штатами по основным политическим вопросам и пытается справиться с махинатором в Белом доме", - сказал Кристофер Клари, нерезидент-исследователь программы Stimson Center South Asia.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией вспомнив, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти благодаря альтернативным источникам, если поставок из России коснутся вторичные санкции.

Танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.